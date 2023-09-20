Kırklareli'de Jandarma Operasyonunda 22 Kilo Esrar ve 120 Bin Makaron Ele Geçirildi

Kırklareli'nin 3 ilçesinde jandarma ekipleri yaptıkları faaliyetlerde 22 kilo esrar ve 120 bin makaron ele geçirdi. Jandarma çalışmalarında, 120 bin adet makaron, 22 kilo 600 gram kubar esrar 23 adet uyuşturucu hap ele geçirildi. Olayda 1 şahıs tutuklanarak Pınarhisar Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi.

Kırklareli'nin 3 ilçesinde jandarma ekipleri yaptıkları faaliyetlerde 22 kilo esrar ve 120 bin makaron ele geçirdi.

Kırklareli İl Jandarma Komutanlığınca, kaçakçılık ve organize suçlarla mücadele çerçevesinde 11-17 Eylül 2023 tarihleri arasında icra edilen faaliyetler sonucu Babaeski, Pınarhisar ve Lüleburgaz ilçesinde 5 uyuşturucu ve 1 kaçakçılık olayına müdahale edildi.

Jandarma çalışmalarında, 120 bin adet makaron, 22 kilo 600 gram kubar esrar 23 adet uyuşturucu hap ele geçirildi.

Olayda 1 şahıs tutuklanarak Pınarhisar Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi. - KIRKLARELİ