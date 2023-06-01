Kırklareli'de İçme Suyu Sondaj Çalışmaları Sürüyor

Kırklareli İl Özel İdaresi ekipleri Vize ilçesinde içme suyu sondaj çalışmalarını sürdürüyor. İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Bilal Kuşoğlu, çalışmaların başarıyla sonuçlanacağına inandığını ifade ederek, kentin her noktasında durmadan ve yorulmadan çalışmaya devam edeceklerini belirtti. Ayrıca Kırklareli Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü tarafından ikinci kademe okuma yazma kursu açılacağı duyuruldu.