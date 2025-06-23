Kırklareli'de Hasat Kontrol Çalışmaları Devam Ediyor

Kırklareli'de Hasat Kontrol Çalışmaları Devam Ediyor
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Kırklareli Tarım ve Orman Müdürlüğü, arpa ve buğday hasadı sırasında dane kayıplarını önlemek ve yangın risklerini kontrol etmek amacıyla hasat kontrol çalışmaları yürütüyor. Kontrol ekipleri, biçerdöverleri incelerken talimatlara uymayanlara cezai işlem uygulayacak.

Kırklareli Tarım ve Orman Müdürlüğünce hasat kontrol çalışmaları yürütülüyor.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğü hasat kontrol ekipleri, devam eden arpa ve buğday hasadı çalışmalarını takip ediyor.

Ekipler, dane kayıplarının önüne geçilmesi amacıyla yürütülen çalışmalarda biçerdöverin hasat ettiği buğdayı inceliyor.

Ayrıca ekipler, hasat sırasında oluşabilecek olası yangınlara karşı alınan tedbirleri kontrol ediyor.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğünden yapılan açıklamada, devam eden buğday hasadı dolayısıyla kontrol çalışmalarının da aralıksız sürdüğü belirtti.

Ürünlerin en az kayıpla hasat edilmesinin sağlanması amacıyla hasat kontrollerinin gerçekleştirildiği ifade edilen açıklamada, hasat sırasında talimatlara uymayan biçerdöver sahipleri ve operatörlerine cezai işlem uygulanacağını bildirildi.

Kaynak: AA / Ufuk Ertop - Güncel
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