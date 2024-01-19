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Kırklareli'de Göçmen Kaçakçılığı Yapan Sanık Hakkında Dava Açıldı

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Kırklareli'nde kamyonetle göçmen kaçakçılığı yaptığı iddia edilen tutuklu sanık hakkında 19 yıla kadar hapis talebiyle dava açıldı. Sanığın 33 düzensiz göçmeni İstanbul'dan Kırklareli'ne getirdiği belirtiliyor.

Kırklareli'nde, kamyonetle "göçmen kaçakçılığı" yaptığı ileri sürülen tutuklu sanık hakkında 19 yıla kadar hapis talebiyle dava açıldı.

Kırklareli Cumhuriyet Başsavcılığınca, tutuklu sanık F.Y. hakkında hazırlanan iddianame Kırklareli 1. Asliye Ceza Mahkemesince kabul edildi.

İddianamede, F.Y'nin, 76 AT 320 plakalı kamyonet ile 33 düzensiz göçmeni İstanbul'dan Kırklareli'ne getirdiği, İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şubesi ekiplerince 16 Kasım 2023'te asayiş kontrol noktasında yakalandığı belirtildi.

F.Y'nin iddianamede yer alan ifadesinde, sosyal medyada gördüğü nakliye ilanı üzerine İstanbul'dan aldığı düzensiz göçmenleri Kırklareli'ne getirdiğini kabul ettiği bilgisi bulunuyor.

Düzensiz göçmenlerin Kırklareli'ne getirilmesi için 40 bin lira karşılığında anlaştığını ifade eden F.Y'nin savunmasında şunlara yer verildi:

"Sosyal medya üzerinden nakliye ilanı gördüm ve ilan sahibi ile iletişime geçerek 40 bin lira karşılığında nakliye işini kabul ettim. İstanbul Çatalca'da bulunan bir konuma gittim ve orada öğrendim düzensiz göçmen olduğunu. Düzensiz göçmenleri Bulgaristan sınırındaki Dereköy köyüne götürmek için yola çıktım. Kırklareli'ne geldiğimde de yakalandım."

İddianamede sanık hakkında "göçmen kaçakçılığı" suçundan 5 yıldan 19 yıla kadar hapis cezası talep edildi.

Olay

Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekipleri 16 Kasım 2023'te uygulama noktasında, F.Y'nin kullandığı 76 AT 320 plakalı kamyoneti durdurmuş, aracın kasasında 28 Afganistan, 5 Pakistan uyruklu düzensiz göçmen yakalanmıştı.

Düzensiz göçmenler İl Göç İdaresine götürülmüş, gözaltına alınan F.Y. ise tutuklanmıştı.

Kaynak: AA / Güncel

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