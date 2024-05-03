Kırklareli'de Göçmen Kaçakçılığı Yapan Çifte Hapis Cezası

Kırklareli'nde kiralık araçlarla "göçmen kaçakçılığı" yaptıkları iddia edilen çiftin yargılandığı duruşmada karar verildi.

Kırklareli 1. Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, tutuksuz sanıklar Kubilay E. ve eşi Merve E. ile taraf avukatları katıldı.

Duruşma, gelen belgelerin okunmasıyla başladı.

Cumhuriyet savcısı mütalaasında, sanık Kubilay E'nin "göçmen kaçakçılığı", "silahla görevi yaptırmamak için direnme", "kamu malına zarar verme", sanık Merve E'nin de "göçmen kaçakçılığı" suçundan cezalandırılmasını talep etti.

Sanık Kubilay E. savunmasında, hakkındaki suçlamayı reddetti.

Merve E. de insani duygularla düzensiz göçmenleri aracına aldığını, suç işleme kastıyla hareket etmediğini ve göçmen kaçakçılığı yapmadığını ileri sürdü.

Duruşmada, sanıklar Kubilay E. ile eşi Merve E, "göçmen kaçakçılığı" suçundan 9 yıl 4 ay 15'er gün hapis cezasına çarptırıldı.

Ayrıca sanık Kubilay E, "silahla görevi yaptırmamak için direnme" suçundan 1 yıl 6 ay 22 gün, "kamu malına zarar verme" suçundan da 1 yıl 12 ay 10 gün hapis cezasına hükmedildi.

Olay

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, 1 Haziran 2023'te düzensiz göçle mücadele çalışmaları kapsamında Karahamza köyünde yaptıkları denetimde 34 ENR 142 ve 34 FEK 028 plakalı otomobilleri durdurmak istemiş "Dur" ihtarına uymayan Kubilay E. yönetimindeki otomobil kaçmış, Merve E'nin kullandığı araçta ise 8 düzensiz göçmen yakalanmıştı.

Şüpheli Kubilay E, jandarma ekiplerinin çalışmasıyla daha sonra yakalanmıştı. Zanlılar çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklanmış, Kırklareli 1. Asliye Ceza Mahkemesinde görülen 2. duruşmada, çiftin adli kontrol şartıyla tahliyesine karar verilmişti.