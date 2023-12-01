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Kırklareli'de Göçmen Kaçakçılığı Yapan 3 Sanık Hakkında Dava Açıldı

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Kırklareli'nde kamyon ile göçmen kaçakçılığı yaptığı iddia edilen 3 sanık hakkında 408 yıla kadar hapis talebiyle dava açıldı. İddianamede, sanıkların düzensiz göçmenleri İstanbul'dan Kırklareli'ne getirmek için anlaştığı belirtiliyor.

Kırklareli'nde, kamyon ile "göçmen kaçakçılığı" yaptığı iddiasıyla 1'i tutuklu 3 sanık hakkında 408'er yıla kadar hapis talebiyle dava açıldı.

Kırklareli Cumhuriyet Başsavcılığınca, H.A. ve O.K. ile tutuklu R.K. hakkında hazırlanan iddianame Kırklareli 1. Asliye Mahkemesince kabul edildi.

Şüphelilerin ifadesi, olay tutanağı, Plaka Tespit Sistemi kayıtları, araç tedbir bilgilerinin yer aldığı iddianamede, H.A, R.K ve O.K hakkında her bir düzensiz göçmen için 5 yıldan 8 yıla kadar hapis cezası talep ediliyor.

İddianamede, R.K'nin, yönetimindeki 34 JN 6738 plakalı kamyon ile 51 düzensiz göçmeni İstanbul'dan Kırklareli'ne getirmek için 60 bin lira karşılığında anlaştığı ve İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şubesi ekiplerince 25 Eylül'de asayiş kontrol noktasında yakalandığı belirtildi.

H.A'nın 34 DSS 493 plakalı otomobil ile öncülük faaliyeti yürüttüğü, kamyonda sürücü yanında O.K'nin de olduğu kaydedilen iddianamede, kamyon kasasında sınır bölgesine götürülmek üzere farklı uyruklardan 51 düzensiz göçmenin yakalandığı aktarıldı.

R.K, iddianamede yer alan ifadesinde, düzensiz göçmenler ile İstanbul'dan Kırklareli'ne getirmek için 60 bin liraya anlaştığını kabul etti.

Sanıkların "göçmen kaçakçılığı" suçundan yargılanmasına 12 Aralık'ta başlanacak.

Olay

Kırklareli Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şubesi ekipleri, 25 Eylül 2023'te düzensiz göçle mücadele çalışmaları kapsamında İstanbul yolu üzerindeki asayiş kontrol noktasında şüphelendiği bir kamyonu durdurmuş, yapılan aramada kamyon kasasında farklı uyruklarda 51 düzensiz göçmen yakalanmıştı.

Düzensiz göçmenler polisteki işlemlerin ardından Pehlivanköy Geri Gönderme Merkezine teslim edilmiş, şüphelilerden R.K. çıkarıldığı hakimlikçe tutuklanmış, H.A. ve O.K. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.

Kaynak: AA / Güncel

Kırklareli Cumhuriyet İstanbul Göçmen Göçmen Kaçakçılığı Güncel Haberler

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