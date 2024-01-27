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Kırklareli'de Gençliğe Değer Ara Dönem Kampı Devam Ediyor

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Kırklareli'nde düzenlenen Gençliğe Değer Ara Dönem Kampı'nda çocuklara dini bilgiler ve geleneksel oyunlar öğretiliyor. Kırklareli Müftülüğü tarafından düzenlenen programda çocuklara camilerde dini bilgilerin yanı sıra çorba dağıtıldı.

Kırklareli'nde "Gençliğe Değer Ara Dönem Kampı" devam ediyor.

İl Müftülüğünce Ahmet Cevdet Paşa Camisinde gerçekleştirilen programda çocuklara temel dini bilgiler anlatıldı.

İl Müftüsü Yusuf Eviş, çocukların camiye ilgisinden son derece memnun olduğunu söyledi.

Çocuklara camilerde dini bilgilerin yanı sıra geleneksel oyunlar da öğrettiklerini ifade eden Eviş, sömestir tatilinde çocukların hem eğlendiklerini hem de öğrendiklerini belirtti.

KLÜ öğrencilerine çorba ikram edildi

Kırklareli Müftülüğü ile Türkiye Diyanet Vakfınca Kırklareli Üniversitesi (KLÜ) öğrencilerine çorba dağıtıldı.

İl Müftüsü Yusuf Eviş ve personeli Kayalı Kampüsünde açılan standı ziyaret etti.

Öğrencilerle sohbet eden Eviş, daha sonra çorba ikramında bulundu.

Eviş, final haftasında sınavlara hazırlanan öğrencilere başarılar diledi.

Kaynak: AA / Güncel

Ahmet Cevdet Kırklareli Eğitim Güncel Haberler

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