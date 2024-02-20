Kırklareli'de firari hükümlü yakalandı
Kırklareli'nin Vize ilçesinde 7 yıl 11 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü, Jandarma Suç Araştırma Timi tarafından Aksicim köyünde yakalandı.
Kırklareli'nin Vize ilçesinde 7 yıl 11 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.
İl Jandarma Komutanlığına bağlı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) hırsızlık suçundan aranan M.A'nın yakalanması için çalışma başlattı.
Çalışmada 7 yıl 11 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü M.A, Aksicim köyünde yakalandı.
Hükümlü işlemlerin ardından cezaevine gönderildi.