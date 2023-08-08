Kırklareli'de Evde Uyuşturucu Üretimi Operasyonu

Kırklareli'nde evinde iklimlendirme sistemiyle uyuşturucu ürettiği belirlenen şüpheli düzenlenen operasyonla yakalandı. Jandarma ekipleri tarafından yapılan operasyonda çok sayıda uyuşturucu madde ve üretim malzemeleri ele geçirildi.

Kırklareli'nde evinde iklimlendirme sistemiyle uyuşturucu ürettiği belirlenen şüpheli düzenlenen operasyonla yakalandı.

Lüleburgaz ilçesinde bağlı köyde iklimlendirme sistemiyle uyuşturucu üretildiği bilgisine ulaşan jandarma ekipleri çalışma başlattı. Eve yapılan operasyonda 1 adet iklimlendirme sistemi, 10 bin 250 gram kubar esrar, 146 kök kenevir bitkisi, 70 adet kenevir yetiştirmede kullanılan saksı, 7 adet termometre, 3 adet vantilatör, 2 adet ısıtıcı, 1 adet buhar makinesi, 1 adet klima ve çok sayıda bitki bakım malzemeleri ele geçirildi. Olayla ilgili 1 şüpheli gözaltına alındı. - KIRKLARELİ