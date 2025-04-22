Kırklareli'de Elektrik Akımına Kapılan 4 Kişi Tutuklandı

KIRKLARELİ'de süs havuzunda 1'i çocuk, 4 kişinin elektrik akımına kapılmasına ilişkin soruşturma kapsamında 4 kişi tutuklandı.

Yayla Mahallesi'ndeki Mehmet Akyürek Yayla Parkı'nda öncesi gece M.K. (5), dengesini kaybederek süs havuzuna düştü. Bu sırada elektrik akımına kapılan M.K.'yi kurtarmak için havuza giren 3 kişi de akımı kapıldı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar ambulansla Kırklareli Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. M.K., buradaki ilk müdahalesinin ardından Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Hastanesi'ne sevk edildi. M.K.'nin genel sağlık durumunun iyi olduğu ve hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Kırklareli Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında parkın işletmeciliğini yapan E.F., işletme ortağı H.D., elektrikçiler S.A., İ.A. ile E.P. gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden E.F., H.D., S.A. ve İ.A., çıkarıldıkları mahkemede tutuklandı, diğer şüpheli serbest bırakıldı.

Kırklareli Valisi Uğur Turan ile Belediye Başkanı Derya Bulut, Kırklareli Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi altına bulunan yaralılara geçmiş olsun ziyaretinde bulundu. Vali Turan, yaralıların durumları hakkında İl Sağlık Müdürü Çiğdem Çerit'ten bilgi aldı. Kırklareli'de tedavi gören yaralılardan Levent Yüzer, bugün taburcu edildi.

Trakya Elektrik Dağıtım AŞ (TREDAŞ) ekipleri, havuzda yaptığı incelemede topraklamanın olmadığını tespit etmişti.