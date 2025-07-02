Kırklareli'de Düzensiz Göçmen Tespit Çalışmaları

Kırklareli'de Düzensiz Göçmen Tespit Çalışmaları
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kırklareli Valisi Uğur Turan, mobil göç noktasında düzensiz göçmenlerin tespitine yönelik yürütülen çalışmaları inceledi. Kimlik ibraz edemeyen göçmenlerin biyometrik kontrolleri yapılarak yasal kalış hakları sorgulanıyor.

Kırklareli Valisi Uğur Turan, kentte düzensiz göçmenlerin tespitini yapan Mobil Göç Noktası aracındaki çalışmaları inceledi.

Atatürk Toprak, Su ve Tarımsal Meteoroloji Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü önünde oluşturulan asayiş ve trafik uygulama noktasına gelen Vali Turan, Mobil Göç Noktası aracı hakkında İl Göç Müdürü Fırat Güreş'den bilgi aldı.

Mobil Göç Noktasında düzensiz göçmenlerin kimlikleri sorguluyor.

Kimlik ibraz edemeyenlerin araç içerisinde İl Göç İdaresi personelince Göç Veri Tabanı üzerinden biyometrik parmak izi kontrolü yapılıyor.

Bu kontrollerle yasal kalış hakkı olmadığı tespit edilen düzensiz göçmenler Geri Gönderme Merkezine alınıp sınır dışı işlemleri başlatılıyor.

Mobil araç şok uygulamalarda kentin farklı noktaları ile ilçelerde görev alıyor.

Kaynak: AA / Özgün Tiran - Güncel
İsrail Gazze'ye 'Masal bitti, Hamas artık tarih oldu' yazılı bildiriler attı

İsrail'in Gazze'ye attığı bildiriler halkın umutlarını yerle bir etti
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Nihat Doğan isyan etti: Parayı indiriyorlar, bize sadaka dağıtıyorlar

İsyan etti: Parayı indiriyorlar, bize sadaka dağıtıyorlar
Fenerbahçe'de Jhon Duran'ı karşılamaya gelen taraftarın sayısı gündem oldu

Jhon Duran'ı karşılamaya gelen taraftar sayısı olay oldu! Tepki büyük
Aile hekimleri için '6 ay muayeneye gelmeyen hasta' kuralı değişiyor

Aile hekimlerini isyan ettiren kural değişiyor
Uraz Kaygılaroğlu'na doğum gününde acı haber! Dedesi hayatını kaybetti

Ünlü oyuncu, doğum gününde aldığı haberle yıkıldı
Napoli'de olay! Osimhen kadro dışı bırakılarak genç takıma yollanıyor

Olay! Kadro dışı bırakılarak genç takıma yollandı
81 ile acil kodlu yazı: Tüm hayvan pazarları ikinci bir emre kadar kapatıldı

Tüm hayvan pazarları ikinci bir emre kadar kapatıldı
Ümit Özdağ'dan ittifaka yeşil ışık

Yeni ittifak mı doğuyor? Ümit Özdağ yeşil ışık yaktı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.