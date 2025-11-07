Haberler

Kırklareli'de Düzensiz Göçle Mücadele Operasyonları

Güncelleme:
Kırklareli Valisi Uğur Turan, ekim ayında gerçekleştirilen 11 operasyon sonucunda 9 şüphelinin tutuklandığını açıkladı. Valilikte düzenlenen basın toplantısında, Kırklareli'nin huzurunu ve güvenliğini sağlamak için yapılan çalışmaların önemine vurgu yapıldı.

Kırklareli Valisi Uğur Turan, düzensiz göçle mücadele kapsamında ekim ayında 11 operasyon gerçekleştirildiğini, bu kapsamda yakalanan 9 zanlının tutuklandığını bildirdi.

Turan, Asayiş Basın Bilgilendirme Toplantısı'nın ardından Valilikte basına açıklama yaptı.

Kırklareli'nin, Türkiye'nin en huzurlu ve güvenli şehirlerinden biri olduğunu ifade eden Turan, "Bu başarı, üstün çaba ve fedakarlıkla görev yapan güvenlik güçlerimiz, yargı mensuplarımız, tüm kamu personelimiz ve bize her zaman destek olan değerli Kırklarelili hemşerilerimizin ortak çabasıyla mümkün olmuştur." dedi.

Turan, Kırklareli'nin huzurunu ve güvenliğini en üst düzeyde tutmak için gayret gösterdiklerini belirtti.

Düzensiz göç, terörle mücadele konularında bilgi veren Turan, şunları kaydetti:

"Geçen ay düzensiz göçle mücadele kapsamında 11 operasyon düzenlenmiş, 9 şüpheli tutuklanmış ve 12 araca el konulmuştur. Ayrıca 4 Mobil Göç Noktası'nda 2 bin 931 kişiye kimlik denetimi yapılmış ve 7 düzensiz göçmen tespit edilmiştir. Bu sonuçlar, düzensiz göçle mücadeledeki etkinliğimizi ve sınır güvenliğimizdeki başarıyı ortaya koymaktadır.

FETÖ, DEAŞ, DHKP/C, MLKP ve diğer terör örgütlerine yönelik çalışmalarda 2 operasyon düzenlenmiş, 5 şüpheli gözaltına alınmış ve 2 şüpheli tutuklanmıştır. Terörle mücadelede sıfır tolerans anlayışımız, Kırklareli'ni güvenli bir liman haline getirmiştir. Bu başarılar, terör tehditlerini kökünden önleme kararlılığımızı pekiştirmektedir."

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
