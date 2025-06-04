Kırklareli'de Düzensiz Göçle Mücadele Operasyonları: 15 Tutuklama

Kırklareli'de Düzensiz Göçle Mücadele Operasyonları: 15 Tutuklama
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Kırklareli Valisi Uğur Turan, mayıs ayında düzenlenen 26 operasyon sonucunda göçmen kaçakçılığı iddiasıyla 15 zanlının tutuklandığını duyurdu. Bayramda vatandaşların güvenliği için gerekli önlemlerin alındığını belirtti.

Kırklareli Valisi Uğur Turan, mayıs ayında düzensiz göçle mücadele kapsamında 26 operasyon düzenlendiğini, göçmen kaçakçılığı yaptıkları iddiasıyla yakalanan 15 zanlının tutuklandığını söyledi.

Vali Turan, İl Jandarma Komutanlığında düzenlediği Asayiş Basın Bilgilendirme Toplantısı'nda, vatandaşların huzur ve güvenliğini sağlamak için güvenlik güçlerinin görev yaptığını dile getirdi.

Kurban Bayramı'nın manevi ikliminde, huzur ve güven içinde karşılanmasının mutluluğunun yaşandığını ifade eden Turan, bayramda vatandaşların güvenliği için gerekli tüm önlemler alındığını kaydetti.

Güvenlik güçlerinin terör örgütleri, organize suç örgütleri, zehir tacirleri, göçmen kaçakçıları, siber suçlar ve asayiş suçlarıyla mücadele ve trafik olaylarını önleme konusunda büyük mücadele verdiğini dile getiren Turan, kentte geçen ay meydana gelen olaylara ilişkin bilgi verdi.

Turan, siber suçlarla mücadele kapsamında 797 şüpheli hakkında işlem yapıldığını ifade etti.

Düzensiz göçle mücadele çalışmalarının da kararlılıkla sürdürüldüğünü bildiren Turan, "Operasyonlarda 15 şahıs tutuklanmış ve 26 araca el konulmuştur. 3 mobil göç noktasında 1266 kişi denetlendi." diye konuştu.

Kaynak: AA / Özgün Tiran - Güncel
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