Kırklareli'de düzenlenen dolandırıcılık operasyonunda tutuklama

Kırklareli'nde düzenlenen dolandırıcılık operasyonunda gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde kentte meydana gelen dolandırıcılık olaylarıyla ilgili çalışma başlatıldı.

Bu kapsamda yapılan operasyonda gözaltına alınan S.A'nın 20 dolandırıcılık olayına karıştığı ve 225 bin 500 lira haksız kazanç elde ettiği belirlendi.

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.