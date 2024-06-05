Kırklareli'de Dünya Çevre Günü etkinlikleri kapsamında fidan dağıtım töreni yapıldı

Kırklareli'nde " Dünya Çevre Günü" etkinlikleri kapsamında fidan dağıtım töreni yapıldı.

Lüleburgaz Orman Fidanlık Müdürlüğünce Özgürlük ve Demokrasi Meydanı'nda gerçekleştirilen etkinlikte, ceviz, fıstık çamı, ortanca, sofora, kurtbağrı türlerinde 500 fidan dağıtıldı.

Orman Fidanlık Müdürü Nebi Yaşar, yaptığı açıklamada, "Dünya Çevre Günü" kapsamında fidanları toprakla buluşturduklarını belirtti.

Farklı türlerde 500 fidanı vatandaşlara dağıttıklarını ifade eden Yaşar, gelecek nesillere daha yaşanabilir bir dünya bırakmak için ormanların ve temiz bir çevrenin çok önemli olduğunu vurguladı.