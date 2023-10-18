Kırklareli'de Dronlarla Uyuşturucu Kaçakçılarına Denetim

Kırklareli'de özel harekat polislerinin de katılımıyla dronlar kullanılarak uyuşturucu kaçakçılarına yönelik denetim yapıldı. İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri tarafından gerçekleştirilen uygulamada metruk binalar ve şüpheli kişilerin üstleri arandı.

Kırklareli'de özel harekat polislerinin de katılımıyla dronlar kullanılarak uyuşturucu kaçakçılarına yönelik denetim yapıldı.

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri tarafından "Narko Alan" uygulaması yapıldı. Akalar, Yayla ve Doğu mahallelerinde yapılan uygulamaya özel harekat polislerinin de bulunduğu 250 polis katıldı. Dron destekli 3 saat süren uygulamada metruk binalar ve şüphe üzerine durdurulan kişilerin üstleri arandı.

Gerçekleşen uygulamada olumsuz bir durum yaşanmadı. - KIRKLARELİ