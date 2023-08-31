Kırklareli'de dron destekli trafik denetimlerinde 78 araç men edildi

Kırklareli'nde trafik ekipleri dron destekli denetimlerde 78 aracı trafikten men etti. Denetimlerde ayrıca 586 sürücüye idari para cezası uygulandı.

Kırklareli'nde dron destekli gerçekleşen trafik denetimlerinde 78 araç men edildi.

Kırklareli'nde trafik ekipleri 21-27 Ağustos tarihleri arasında dron destekli denetim yaptı.

Yapılan denetimlerde 6 bin 64 araç ve sürücünün belgelerini kontrol edilirken kural ihlali yaptığı tespit edilen 586 sürücüye idari para cezası uygulandı, 78 araç trafikten men edildi.

Kontrollerde 21 sürücünün ehliyetine geçici süreyle el konulurken sürücülere emniyet kemerinin önemi anlatıldı. - KIRKLARELİ