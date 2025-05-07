AYM'den Sokak Hayvanları Yasası'nın iptal istemine ret

AYM'den sokak hayvanları yasasına ilişkin karar
Pakistan, Hindistan'ın saldırıları sonrası orduya 'karşılık verme' yetkisi verdi

Dünyayı tedirgin eden gelişme! Hükümet orduya resmen yetki verdi
Devlet Bahçeli 99 gün sonra TBMM'de! Sırrı Süreyya Önder'e böyle veda etti

Bahçeli 99 gün sonra Meclis'te! Sırrı Süreyya Önder'e böyle veda etti
Azerbaycan, Hindistan-Pakistan geriliminde tarafını seçti

Aliyev, Hindistan-Pakistan savaşında tarafını seçti

Kırklareli'de Dolandırıcılık Operasyonu: 6 Şüpheli Tutuklandı

Kırklareli'de Dolandırıcılık Operasyonu: 6 Şüpheli Tutuklandı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kırklareli merkezli yapılan dolandırıcılık operasyonunda, 'sazan sarmalı' yöntemiyle dolandırıcılık yaptığı belirlenen 8 şüpheliden 6'sı tutuklandı. Şüphelilerin banka hesap hareketlerinin toplamı 70 milyon 646 bin 466 lira olarak belirlendi.

KIRKLARELİ'de merkezli, 'sazan sarmalı' yöntemiyle dolandırıcılık yapıp, yasa dışı bahis oynatanlara yönelik polisin düzenlediği operasyonda gözaltına alınan 8 şüpheliden 6'sı tutuklandı. Şüphelilerin bankada hep hareketlerinin 70 milyon 646 bin 466 lira olduğu belirlendi.

Kırklareli İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, kentte halk arasında 'sazan sarmalı' olarak bilinen nitelikli dolandırıcılık olayına yönelik çalışma başlattı. Kırklareli Cumhuriyet Başsavcılığı'nın koordinesinde yapılan çalışmada, şüphelilerin Adana'da yaşadıkları belirlendi. Adana'da düzenlenen eş zamanlı operasyonda 8 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramada, 12 cep telefonu, 7 sim kart, 2 tablet, 1 hafıza kartı ele geçirildi. 8 şüphelinin toplam banka hesap hareketlerinin 70 milyon 646 bin 466 lira olduğu belirlendi.

Şüphelilerin ayrıca yasa dışı bahis oynattıkları, Ü.K.'nin 'Futbol ve diğer spor müsabakalarında bahis ve şans oyunları' kanununa muhalefet suçundan 2 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu belirtildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede mahkemeye çıkarılan şüphelilerden 6'sı tutuklandı, 2 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Eski futbolcu Ümit Karan cezaevine gönderildi

Ümit Karan cezaevine gönderildi
Gülaylar Altın'ın sahibi Mehmet İlhan Gülay tutuklandı

Gülaylar Altın'ın sahibi ifadeye gitti, tutuklandı
Pakistan'ın düşürdüğü savaş uçaklarıyla Çin servet kazandı

Pakistan'ın düşürdüğü uçaklarla bir ülke servet kazandı
Yeşil Pasaport'un kapsamının genişletilmesi teklifi TBMM'ye sunuldu

Bir meslek grubuna daha Yeşil Pasaport ayrıcalığı geliyor
Eski sevgilisiyle barışmak için gittiği apartta duşa girdi, sonrası korkunç

Sevgilisiyle barışmak için gittiği apartta duşa girdi, sonrası korkunç
Sokak röportajlarıyla tanınan Arif Kocabıyık gözaltına alındı

Erdoğan'ın sözlerinden sonra emniyet harekete geçti! Gözaltına alındı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.