Kırklareli'de Deprem Bölgesi İçin Yürütülen Kampanya Kapsamında 173 Kurban Kesildi

Kırklareli Valiliği tarafından yürütülen kampanya kapsamında bağışlanan 173 büyük ve küçükbaş kurbanlık kesildi. Kesim işlemleri hijyenik şartlarda gerçekleştirilerek etler paketlendi ve deprem bölgesindeki vatandaşlara ulaştırılacak.

Kırklareli'nde deprem bölgesi için yürütülen kampanya kapsamında bağışlanan 173 büyük ve küçükbaş kurbanlık kesildi.

Kırklareli Valiliği tarafından yürütülen kampanya kapsamında bağışlanan kurbanlıklar, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerince bağışçılardan toplandı.

Kesim için vekaletleri alınan 160 küçükbaş, 13 büyükbaş kurbanlık İnece beldesinde bir et entegre tesisine getirildi.

Tesiste düzenlenen törende, veteriner hekim gözetiminde kurbanlıkların kesimleri yapıldı.

Kesim işlemlerini Kırklareli Valisi Birol Ekici ve İl Tarım ve Orman Müdürü Mehmet Aksoy ile oluşturulan komisyonun üyeleri takip etti.

İl Tarım ve Orman Müdürü Aksoy, AA muhabirine, kurbanlıkların kesimlerinin dini kurallara uygun olarak Kırklareli Müftülüğü görevlilerinin de olduğu komisyonun takibiyle yapıldığını söyledi.

Aksoy, hijyenik şartlarda kesilen kurbanlıkların etlerinin aynı işletmede kavurma haline getirilerek paketleneceğini belirtti.

Kurban paylarının en kısa sürede deprem bölgesindeki vatandaşlara ulaştırılacağını vurgulayan Aksoy, şunları kaydetti:

"Bağışçılarımız bizlere ulaşarak isimlerini ve iletişim adreslerini verdi. Biz de kurbanlıkları uygun araçlarla toplayarak işletmeye getirdik. 160 küçükbaş, 13 büyükbaş bağışı yapıldı. Kırklareli halkına yaptıkları yardımlardan dolayı teşekkür ediyorum. İnşallah gelecek yıllarda da bu tür kampanyalar yürüterek ihtiyaç sahibi vatandaşlarımıza ulaştırmaya çalışacağız."