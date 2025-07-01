Kırklareli'de Denizcilik ve Kabotaj Bayramı Kutlamaları

Kırklareli'de Denizcilik ve Kabotaj Bayramı Kutlamaları
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Kırklareli'nde, Denizcilik ve Kabotaj Bayramı dolayısıyla TCG Amasra mayın tarama gemisi ziyaretçilere açıldı. Vatandaşlar, gemiyi gezerek bilgi aldı ve duygusal anlar yaşadı.

Kırklareli'nde, Denizcilik ve Kabotaj Bayramı dolayısıyla Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'na bağlı mayın tarama gemisi "TCG Amasra" ziyarete açıldı.

Karadeniz'e kıyısı bulunan İğneada Balıkçı Barınağı Limanı'na demirleyen gemide görevli personel, ziyaretçilere gemi hakkında bilgi verdi.

Vatandaşlardan Elmaziye Gezer, AA muhabirine, ilk kez böyle donanımlı bir gemiyi gezdiğini ve gurur duyduğunu söyledi.

Gemiyi gezerken duygulandığını da anlatan Gezer, bu tür gemilerin sık sık ziyarete açılmasını istedi.

Vatandaşlardan Aytaç Kuşku ise geminin ziyarete açılmasından dolayı mutlu olduğunu ifade etti.

Kaynak: AA / Özgün Tiran - Güncel
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