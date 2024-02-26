Üye Girişi
Haberler

Kırklareli'de cinayet zanlısı baba ve oğlunun yargılanmasına başlandı

Güncelleme:

Kırklareli 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada, cinayet zanlısı baba ve oğlu hakkında kasten öldürme suçundan ağırlaştırılmış müebbet ile ceza istemiyle yargılanıyor. Tutuklu sanık M.E, cinayeti kendisinin işlediğini itiraf etti ve babasının da olaya dahil olduğunu iddia etti. Baba ise suçlamaları kabul etmeyerek beraatini talep etti. Mahkeme heyeti, baba ve oğlunun tutukluluk hallerinin devamına karar vererek duruşmayı erteledi.

Kırklareli'nde cinayet zanlısı baba ve oğlunun yargılanmasına başlandı.

Kırklareli 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya, haklarında "kasten öldürme" ve "kişinin hatırasına hakaret" suçlarından ağırlaştırılmış müebbet ile 3 aydan 2 yıla kadar hapis cezası istemiyle yargılanan tutuklu sanık M.E, babası B.E, maktul Hakan Çapan'ın yakınları ile taraf avukatları katıldı.

Tutuklu sanık M.E. savunmasında, Hakan Çapan'ı kendisinin öldürdüğünü itiraf etti.

Aralarında çıkan tartışmanın ardından maktulü darbettiğini anlatan M.E, olaya babası B.E'nin de dahil olduğunu öne sürdü.

M.E, maktulün cesedini babasıyla yok etmeye çalıştıkları iddiasında bulundu.

Sanık B.E. ise hakkındaki suçlamayı kabul etmeyerek beraatini istedi.

Mahkeme heyeti baba ve oğlunun tutuklu halinin devamına karar vererek duruşmayı erteledi.

Kırklareli'nin Karahıdır Mahallesi'nde geçen yıl haziran ayında çalılık alanda çuval içinde Hakan Çapan'a (23) ait olduğu belirlenen parçalanmış ceset bulunmuştu. Olayla ilgili gözaltına alınan cinayet şüphelisi M.E. ile babası B.E. tutuklanmıştı.

Kaynak: AA / Güncel

Kırklareli 3.Sayfa Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

İZSU İzmir su kesintisi: İzmir'de sular ne zaman gelecek? 26 Şubat 2024 İzmir su kesintisi listesi! 26 Şubat 2024 Sayısal Loto çekiliş sonuçları açıklandı mı? Sayısal Loto sonuçları saat kaçta açıklanacak? Sayısal Loto CANLI izle! İSKİ İstanbul su kesintisi: İstanbul'da sular ne zaman gelecek? 26 Şubat 2024 İstanbul su kesintisi listesi! 26 Şubat 2024 On Numara çekiliş sonuçları açıklandı mı? On Numara sonuçları saat kaçta? On Numara CANLI izle! Bugün kazanan numaralar neler? ASKİ Ankara su kesintisi: Ankara'da sular ne zaman gelecek? 26 Şubat 2024 Ankara su kesintisi listesi! Cumhurbaşkanı Erdoğan, İmamoğlu ile ilgili ne söyledi? Ne olmuştu? 27 Şubat 2024 Günlük Burç Yorumları: 27 Şubat Salı burç yorumları! AŞK, EVLİLİK, SAĞLIK, KARİYER burç yorumları! Yarın burçları neler bekliyor? Aytekin Şenlikoğlu kimdir? AK Parti Giresun Belediye Başkan adayı Aytekin Şenlikoğlu kaç yaşında, nereli? VAN İFTAR VAKTİ | Van iftar saati ne zaman, ezan saat kaçta okunacak? 2024 Ramazan Ezan Vakitleri! Fatma Şahin kimdir? AK Parti Gaziantep Belediye Başkan adayı Fatma Şahin kaç yaşında, nereli? ŞANLIURFA İFTAR VAKTİ | Şanlıurfa iftar saati ne zaman, ezan saat kaçta okunacak? 2024 Ramazan Ezan Vakitleri! CANLI maç izle! TÜM MAÇLAR! Canlı şifresiz donmadan HD maç izle! 26 Şubat GÜNÜN MAÇLARI CANLI İZLE! TRABZON İFTAR VAKTİ | Trabzon iftar saati ne zaman, ezan saat kaçta okunacak? 2024 Ramazan Ezan Vakitleri! TEKİRDAĞ İFTAR VAKTİ | Tekirdağ iftar saati ne zaman, ezan saat kaçta okunacak? 2024 Ramazan Ezan Vakitleri! Eyüp Eroğlu kimdir? AK Parti Tokat Belediye Başkan adayı Eyüp Eroğlu kaç yaşında, nereli?
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title