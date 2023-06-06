Kırklareli'de Çiftçilere Lisanslı Depoculuk Desteklemesi Ödemesi Yapıldı

Kırklareli Tarım ve Orman Müdürlüğü, kentte ürününü lisanslı depolara teslim eden 1124 üreticiye toplamda 1 milyon 65 bin 758 lira tarımsal destekleme ödemesi yaptı. Ayrıca Kırklareli Sağlık Müdürlüğü tarafından UMKE gönüllülerine temel eğitim veriliyor ve 18 köy ve 1 mahallede elektrik kesintisi uygulanacak.

Kırklareli'nde çiftçilere 2022 yılı lisanslı depoculuk desteklemeleri ödemesi yapıldı.

Kırklareli Tarım ve Orman Müdürü Mehmet Aksoy, yaptığı yazılı açıklamada, kentte ürününü lisanslı depolara teslim eden 1124 üreticinin destekleme başvurusunun kabul edildiğini bildirdi.

Üreticilere toplamda 1 milyon 65 bin 758 lira tarımsal destekleme ödemesi yapıldığını belirten Aksoy, desteklemelerin tüm üreticilere hayırlı olmasını diledi.

UMKE temel eğitimi başladı

Kırklareli Sağlık Müdürlüğünce UMKE gönüllülerine yönelik eğitim veriliyor.

Acil ve Afetlerde Sağlık Hizmetleri birimi tarafından Kırklareli Ticaret Borsası toplantı salonunda gerçekleştirilen eğitimler 9 Haziran Cuma günü sona erecek.

UMKE gönüllülerine temel yaşam desteği, hava yolu açıklığının sağlanması, hasta ve yaralı taşıma teknikleri, medikal çanta kullanımı, triyaj, olay yeri yönetimi, sistem travmaları, çevresel aciller, enkaz altında hastaya yaklaşım, afetzede psikolojisi gibi konularda bilgiler veriliyor.

Eğitimin son gününde zorlu saha koşullarında medikal kurtarma ekiplerine tatbikat yaptırılacak.

Elektrik kesintisi

Kırklareli'nde 18 köy ve 1 mahallede elektrik kesintisi uygulanacak.

TREDAŞ'tan yapılan açıklamada, bakım ve onarım çalışmaları kapsamında Kofçaz ilçesinin Ahmetler, Ahlatlı, Asağıkanara, Beyci, Devletliağaç, Elmacık, Karaabalar, Kocatarla, Kocayazı, Kula, Malkoçlar, Tastepe, Tatlıpınar, Terzidere, Topçular, Yukarıkanara, Erikler ve Kadıköy köyleri ile kent merkezinin Kocahıdır mahallesine 8 Haziran Perşembe günü bir süre enerji verilmeyecek.

Söz konusu kesintiler, Kofçaz ilçesinin köylerinde 09.00-12.00, Kocahıdır mahallesinde 09.00-13.00 saatlerinde uygulanacak.