Kırklareli'de Cayrokopter ile Trafik Denetimi Yapıldı

Kırklareli jandarma ekipleri pervaneli ve döner kanatlı hava aracı cayrokopter ile trafik denetimi gerçekleştirdi.

İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamada ekiplerin, Avrupa Otoyolu'nda cayrokopter ile denetim yaptığı belirtildi.

Ağır taşıtların uygunsuz şerit kullanımı, tehlikeli şerit değiştirme, makas atma, hatalı sollama, yakın takip, kara yolu üzerinde zorunlu haller dışında duraklama, park etme gibi ihlallerin önlenmesi amacıyla denetimlerin yapıldığı kaydedildi.

Açıklamada, trafik yoğunluğunun olumsuz etkilerinin en aza indirilmesi, ölümlü, yaralamalı trafik kazalarının önlenmesi, kamu düzeni ve güvenliğinin sağlanması için denetimlerin devam edeceği aktarıldı.