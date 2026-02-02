Haberler

Trakya'da kar yağışı etkili oluyor

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Kırklareli'de etkili olan kar yağışı sonrası Dereköy Sınır Kapısı kara yolunda buzlanma nedeniyle hafif yaralanmalı ve hasarlı kazalar meydana geldi. Araçlardaki sürücüler kazalardan yara almadan kurtulurken, bölgedeki güvenlik ekipleri önlemler alıyor.

KAYAN ARAÇLAR BARİYERLERE ÇARPTI

Kırklareli'de kar yağışının etkili olduğu Bulgaristan'a açılan Dereköy Sınır Kapısı kara yolunda buzlanma nedeniyle hafif yaralanmalı ve hasarlı kazalar meydana geldi. Buzlanma nedeniyle bazı araçlar kayarken, bazıları da bariyere çarptı. Kazaların yaşandığı bölgeye giden trafik ekibinin aracı da Dereköy Sınır Kapısı yakınlarında bariyere çarptı. Araçtaki polisler kazadan yara almadan kurtuldu.

Dereköy Sınır Kapısı kara yolunda kar kalınlığı 10 santime ulaştı. Polis ve jandarma ekipleri yol üzerinde önlem aldı, İl Özel İdaresi ekipleri de karla mücadele çalışmalarını sürdürüyor.

Haber-Kamera: Hüseyin ÇANLI/KIRKLARELİ,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Tam bir can pazarı! Türkiye'yi yasa boğan felaketten yeni görüntü

Tam bir can pazarı! Türkiye'yi yasa boğan felaketten yeni görüntü
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Tiryakilere kötü haber: Sigaraya dev zam yolda

Tiryakileri yıkacak zam haberi
6 gündür aranan kişinin cesedi parçalanmış halde bulundu! Kafası kayıp

6 gündür aranan kişinin cesedi korkunç halde bulundu! Kafası kayıp
Koltuklara bırakıldı! Fenerbahçe'den taraftarına bir jest daha

Bu kez yağmurluk değil! Fenerbahçe'den taraftarına bir jest daha
Sözleşmesi feshedildi! Eyüp Aydın, Galatasaray'a geri döndü

Sözleşmesi feshedildi! Yıldız isim Galatasaray'a geri döndü
Tiryakilere kötü haber: Sigaraya dev zam yolda

Tiryakileri yıkacak zam haberi
Cesur tercihiyle şoke etti: Ünlü oyuncu ödül törenine sütyensiz çıktı

Cesur tercihiyle şoke etti: Ünlü oyuncu ödül törenine sütyensiz çıktı
Ronaldo'ya benzeyen Türk gencinin son hali olay oldu: Artık benzemiyor

Ronaldo'ya benzerliğiyle hayatı kurtulmuştu, son hali olay oldu