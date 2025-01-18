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Kırklareli'de Büyüleyici Kar Manzaraları Dronla Görüntülendi

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Kırklareli'nin yüksek kesimlerinde etkili olan yoğun kar yağışı, ağaçlarla kaplı doğanın kartpostallık görüntülerini ortaya çıkardı. Bölge halkı ve doğa tutkunları, bu eşsiz manzarayı görmek için bölgeye akın etti.

Kırklareli'nin mest eden kar manzaraları dron kamerasında

KIRKLARELİ - Kırklareli'nin yüksek kesimlerinde etkili olan kar yağışının ardından karın ve doğanın büyüleyici uyumunu dron ile görüntülendi.

Kırklareli'nin yüksek bölgelerinde etkili olan yoğun kar yağışı, doğayı beyaz bir örtüyle kapladı. Özellikle Bulgaristan'a ulaşımın sağlandığı Dereköy, Demirköy, Kofçaz'ın çevresinde kar kalınlığı yer yer yaklaşık 50, 60 santimetreyi bulurken, karla kaplanan ağaçlar adeta kartpostallık görüntüler oluşturdu. Doğanın eşsiz manzarası, dron ile görüntülendi.

Kar yağışının ardından ortaya çıkan büyüleyici manzara, bölge halkı ve doğa tutkunları tarafından büyük beğeni topladı. Görüntülerde, ağaç dallarına biriken karların oluşturduğu detaylar ve manzaranın sadeliği dikkat çekti.

Manzara ve karın tadını çıkarmak isteyen vatandaşlar son günlerde soluğu Bulgaristan'a ulaşımın sağlandığı Dereköy, Demirköy, Kofçaz'da aldı.

Vize ilçesinden kar için gelen Ertuğrul Öcal doğanın eşsiz güzellikleri olduğunu söyledi.

Öcal, manzaranın ve karın çok güzel olduğunu ifade ederek herkesi davet etti.

Kırklareli'de Büyüleyici Kar Manzaraları Dronla Görüntülendi
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / HÜSEYİN ÇANLI - Güncel
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