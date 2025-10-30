Kırklareli'de Büyükbaş Hayvan Aşılaması ve Ağaçlandırma Çalışmaları

Kırklareli Tarım ve Orman Müdürlüğünce büyükbaş hayvanlar aşılanıyor.

İl Tarım ve Orman Müdürü Gökhan Karaca, Trakya'nın şap hastalığından ari olduğunu belirtti.

Bu nedenle aşılama çalışmalarının önemli olduğunu vurgulayan Karaca, sahada görev yapan personeline teşekkür etti.

Karaca, aşılama çalışmalarının periyodik olarak sürdürüldüğünü kaydetti.

Kırklareli'nde ağaçlandırma çalışmaları

Kırklareli Orman İşletme Müdürlüğünce yangınlarda zarar gören 50 hektar alan ağaçlandırılacak.

Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri, fidanların toprakla buluşturulacağı alanda iş makineleri yardımıyla hazırlık yaptı.

Çalışmalar kapsamında 50 hektar alana 30 bin fıstık çamı fidanı dikilecek.