Haberler

Kırklareli'de Biyogaz Tesisine Denetim ve Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Eğitimi

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Kırklareli Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, Babaeski'deki biyogaz enerji tesisinin hijyen koşullarını ve kayıtlarını denetledi. Ayrıca, Aile ve Sosyal Hizmetler Müdürlüğü tarafından kadına yönelik şiddetle mücadele için eğitim programı düzenlendi.

Kırklareli Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri biyogaz enerji tesisini denetledi.

Ekipler, Babaeski ilçesinde faaliyet gösteren tesisin hijyen koşulları ve ürün giriş kayıtlarını kontrol etti.

İl Tarım ve Orman Müdürü Gökhan Karaca, yaptığı yazılı açıklamada, denetimlerin her alanda devam ettiğini belirtti.

TOKİ Demirköy'de konut inşa edecek

Demirköy ilçesinde TOKİ tarafından 104 daire ve 8 dükkan inşası için çalışmalar başladı.

Belediye Başkanı Recep Gün, inşaat çalışmalarının başladığı alanı gezip bilgi aldı.

TOKİ tarafından 104 daire ve 8 dükkan inşa edileceğini ifade eden Gün, konut ve dükkanların 1 yıl içerisinde sahiplerine teslim edilmesinin hedeflendiğini kaydetti.

Kadına yönelik şiddetle mücadele eğitimi düzenlendi

Kırklareli Aile ve Sosyal Hizmetler Müdürlüğünce kadına yönelik şiddetle mücadele eğitimi düzenlendi.

Aile ve Sosyal Hizmetler Müdürlüğü personeli Halk Eğitimi Merkezinde düzenlenen eğitimde Gençlik ve Spor Müdürlüğü personeline kadına yönelik şiddetle mücadele konusunda bilgi verdi.

Eğitimde katılımcılara ayrıca şiddetin nedenleri ve etkileri, şiddetin yaygınlığı, ilgili mevzuat, kurumsal hizmet modelleri ve kamu personelinin bu alandaki sorumlulukları konularında da eğitim verildi.

Kaynak: AA / Serhat Ünver - Güncel
Thodex'in kurucusu Faruk Fatih Özer cezaevinde asılı halde ölü bulundu

11 bin yıl hapsi istenen Faruk Fatih Özer cezaevinde ölü bulundu
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Wanda Nara'dan Mauro Icardi'ye şok suçlama: Kızlarının gününü mahvettin

Wanda Nara'dan Mauro Icardi'ye şok suçlama
Kostümünü giyen parkta koştu, kimse ne olduğunu anlamadı

Kostümünü giyen parkta koştu, kimse ne olduğunu anlamadı
Hande Erçel'den Cadılar Bayramı pozu

Onu daha önce böyle görmediniz! Sürpriz cadılar bayramı tarzı
Süre sona erdi! 1 milyon 800 bin kişinin ehliyeti geçerliliğini yitirdi

2 milyon ehliyet artık geçersiz! Direksiyon başına geçene büyük ceza
Wanda Nara'dan Mauro Icardi'ye şok suçlama: Kızlarının gününü mahvettin

Wanda Nara'dan Mauro Icardi'ye şok suçlama
Süper Lig devinde oynamıştı! Futbolu bırakıp dönerci dükkanı açtı

Görüntüdeki ismi tanıdınız mı?
''Başkan olursam okula getireceğim'' demişti! Kerem Aktürkoğlu'ndan minik taraftara müjde

''Başkan olursam okula getireceğim'' vaadini vermişti! Bakın ne oldu
Katliam görüntüleri Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı isyan ettirdi: Derhal durdurulmalı

Katliam görüntüleri Erdoğan'ı isyan ettirdi: Derhal durdurun
İETT otobüsündeki dehşet kamerada! Hiçbir sebep yokken bir anda saldırmış

İETT otobüsündeki dehşet kamerada! Bıçağı birden saplamış
Tam 125 ülke takip edecek! Dünyanın gözü kulağı Süper Lig'de

Tam 125 ülke canlı takip edecek! Dünyanın gözü kulağı Türkiye'de
DSÖ'den M çiçeği uyarısı: Kıtayı aştı, hızla kontrol altına alınmalı

Hızla yayılıyor! Tüm dünyayı tedirgin eden uyarı
'Saldırı her an gerçekleşebilir' deniyordu! Trump 'Venezuela' kararını resmen ilan etti

ABD, Venezuela'ya saldıracak mı? Trump kararını resmen ilan etti
Bütçe Komisyonu'nda Numan Kurtulmuş salonu terk etti: Bu çok ağır bir hakaret

Bütçe Komisyonu'nda gerginlik! Numan Kurtulmuş salonu terk etti
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.