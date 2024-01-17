Üye Girişi
Haberler

Kırklareli'de Baba ve Oğlu Hakkında Ağırlaştırılmış Müebbet Hapis İstemiyle Dava Açıldı

Güncelleme:
Abone Ol

Kırklareli'nde bir kişinin öldürülmesine ilişkin baba ve oğlu hakkında ağırlaştırılmış müebbet hapis istemiyle dava açıldı. Baba ve oğulun cinayeti itiraf ettiği belirtiliyor.

Kırklareli'nde bir kişinin öldürülmesine ilişkin baba ve oğlu hakkında ağırlaştırılmış müebbet hapis istemiyle dava açıldı.

Kırklareli Cumhuriyet Başsavcılığınca tutuklu sanık M.E. ile babası B.E. hakkında "kasten öldürme" ve "kişinin hatırasına hakaret" suçlarından ağırlaştırılmış müebbet ve 3 aydan 2 yıla kadar hapis cezası istemiyle hazırlanan iddianame, Kırklareli 1. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi.

Sanık M.E'nin iddianamede yer alan savunmasında, işlediği cinayeti itiraf ettiği belirtildi.

Sanık M.E'nin savunmasında, maktul Hakan Çapan ile arasında alacak verecek konusu yüzünden tartışma çıktığını, maktulü önce darbettiğini, daha sonra parçalara ayırarak babasıyla birlikte delilleri yok etmeye çalıştığını söylediği bilgisi yer alıyor.

İddianamede, cinayeti işledikten sonra babasının kendisine yardım ettiğini belirten M.E'nin Çapan'ın cesedini babasıyla birlikte ormanlık alana gömdüklerini anlattığı bilgisi bulunuyor.

Baba B.E. ise suçlamayı kabul etmeyerek, maktule sadece tekme attığını ileri sürdü.

Maktulün kim tarafından öldürülüp parçalandığını bilmediğini savunan B.E, Hakan'ı darbetme dışında başka bir suç işlemediğini iddia etti.

Sanık baba oğulun yargılanmasına 23 Şubat'ta başlanacak.

Olay

Kırklareli'nin Karahıdır Mahallesi'nde geçen sene haziran ayında çalılık alanda çuval içinde Hakan Çapan'a (23) ait olduğu belirlenen parçalanmış ceset bulunmuş, Kırklareli Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturma kapsamında çiftlik sahibi cinayet şüphelisi M.E. ile babası B.E. gözaltına alınmıştı. Şüpheliler işlemlerinin ardından tutuklanmıştı.

Kaynak: AA / Güncel

Kırklareli Baba Mahkeme Ceza Adliye Cinayet Soruşturma Suç Hukuk 3.Sayfa Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

Survivor kim kazandı? 17 Ocak Çarşamba Mavi Takım mı kazandı, Kırmızı Takım mı kazandı? Sandık Kokusu CANLI izle! Show TV Sandık Kokusu 6. Bölüm CANLI izleme linki! İZSU İzmir su kesintisi: İzmir'de sular ne zaman gelecek? 17 Ocak 2024 İzmir su kesintisi listesi! Aile Arasında oyuncuları ve konusu! Aile Arasında oyuncuları kimlerdir? Aile Arasında konusu nedir? İSKİ İstanbul su kesintisi: İstanbul'da sular ne zaman gelecek? 17 Ocak 2024 İstanbul su kesintisi listesi! Kuruluş Osman CANLI izle! ATV Kuruluş Osman 144. bölüm canlı izle! Kuruluş Osman yeni bölümde neler olacak? ATV canlı izleme linki! ASKİ Ankara su kesintisi: Ankara'da sular ne zaman gelecek? 17 Ocak 2024 Ankara su kesintisi listesi! Ejder Kılıcı filmi oyuncuları kim, nered, ne zaman çekildi? Ejder Kılıcı filmi konusu, oyuncuları ve Ejder Kılıcı özeti! TUA ne demek, açılımı nedir? Türkiye Uzay Ajansı TUA nedir? 18 Ocak 2024 Günlük Burç Yorumları: 18 Ocak Perşembe burç yorumları! AŞK, EVLİLİK, SAĞLIK, KARİYER burç yorumları! Yarın burçları neler bekliyor? Türkiye fırlatma üssü yok mu, Türkiye uzay üssü yok mu? Turgut Altınok kimdir? Turgut Altınok kaç yaşında, nereli? Turgut Altınok hayatı ve biyografisi! AK Parti Adana adayı kim oldu, Fatih Kocaispir aday mı? AK Parti Ankara adayı kim oldu, Turgut Altınok aday mı? İlk Türk Astronot Alper Gezeravcı CANLI YAYIN | Alper Gezeravcı uzay yolculuğu hangi kanalda? Fırlatma CANLI YAYIN İZLE!
1000
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title