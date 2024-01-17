Kırklareli'de Baba ve Oğlu Hakkında Ağırlaştırılmış Müebbet Hapis İstemiyle Dava Açıldı

Kırklareli'nde bir kişinin öldürülmesine ilişkin baba ve oğlu hakkında ağırlaştırılmış müebbet hapis istemiyle dava açıldı.

Kırklareli Cumhuriyet Başsavcılığınca tutuklu sanık M.E. ile babası B.E. hakkında "kasten öldürme" ve "kişinin hatırasına hakaret" suçlarından ağırlaştırılmış müebbet ve 3 aydan 2 yıla kadar hapis cezası istemiyle hazırlanan iddianame, Kırklareli 1. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi.

Sanık M.E'nin iddianamede yer alan savunmasında, işlediği cinayeti itiraf ettiği belirtildi.

Sanık M.E'nin savunmasında, maktul Hakan Çapan ile arasında alacak verecek konusu yüzünden tartışma çıktığını, maktulü önce darbettiğini, daha sonra parçalara ayırarak babasıyla birlikte delilleri yok etmeye çalıştığını söylediği bilgisi yer alıyor.

İddianamede, cinayeti işledikten sonra babasının kendisine yardım ettiğini belirten M.E'nin Çapan'ın cesedini babasıyla birlikte ormanlık alana gömdüklerini anlattığı bilgisi bulunuyor.

Baba B.E. ise suçlamayı kabul etmeyerek, maktule sadece tekme attığını ileri sürdü.

Maktulün kim tarafından öldürülüp parçalandığını bilmediğini savunan B.E, Hakan'ı darbetme dışında başka bir suç işlemediğini iddia etti.

Sanık baba oğulun yargılanmasına 23 Şubat'ta başlanacak.

Olay

Kırklareli'nin Karahıdır Mahallesi'nde geçen sene haziran ayında çalılık alanda çuval içinde Hakan Çapan'a (23) ait olduğu belirlenen parçalanmış ceset bulunmuş, Kırklareli Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturma kapsamında çiftlik sahibi cinayet şüphelisi M.E. ile babası B.E. gözaltına alınmıştı. Şüpheliler işlemlerinin ardından tutuklanmıştı.