Kırklareli'de Asayiş ve Trafik Denetimi: Bir Hırsızlık Şüphelisi Yakalandı
Kırklareli Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından Yayla Mahallesi'nde yapılan asayiş ve trafik denetiminde, çalıntı ve tescilsiz motosikletlere yönelik uygulama gerçekleştirildi. Denetimlerde 143 kişinin GBT sorgulaması yapıldı ve bir hırsızlık şüphelisi gözaltına alındı. Ayrıca, kusurlu olduğu belirlenen bir motosiklet trafikten men edildi ve 2 araca idari para cezası uygulandı.
Kırklareli Emniyet Müdürlüğü ekiplerince asayiş ve trafik denetimi gerçekleştirildi.
Asayiş Şubesi ekiplerince Yayla Mahallesi'nde çalıntı, tescilsiz, standart dışı egzoz takarak çevreye rahatsızlık verecek şekilde gürültü çıkaran, kask kullanmayan motosikletlere yönelik uygulama yapıldı.
Yaklaşık iki saat süren denetimlerde 143 kişinin Genel Bilgi Tarama (GBT) sorgulaması yapıldı.
Hırsızlık suçundan aranan bir şüpheli gözaltına alındı. Denetimlerde ayrıca bir motosiklet trafikten men edilirken kusurlarından dolayı 2 araca idari para cezası uygulandı.