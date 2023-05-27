Kırklareli'de arıcılık ve arı üretimi eğitim programı düzenlendi

Kırklareli Tarım ve Orman İl Müdürlüğü tarafından düzenlenen "Trakya arısı için kovanına sahip çık" eğitim programı kapsamında üreticilere bin 400 kovan dağıtıldı. Hedefleri ise 5 yıl içerisinde kovan sayısını 250 bine, daha uzun vadede ise 500 bine çıkarmak.

Coğrafi işaretli meşe balına sahip Kırklareli il genelinde mevcut 80 bin kovan sayısını, 5 sene içerisinde 250 bin hedefine ulaştırmak amacıyla üreticilere bin 400 kovan dağıtıldı.

Kırklareli Tarım ve Orman İl Müdürlüğü tarafından, "Trakya arısı için kovanına sahip çık" arıcılık ve arı üretimi eğitim programı düzenlendi. Tarım ve Orman İl Müdürlüğünde gerçekleştirilen eğitime katılan arıcılara şu bilgiler verildi:

"Arılar dünyamızda uzun süre boyunca birçok türüyle, insana ve tabiata hizmet etmiştir. Arı türlerinden biri olan bal arısı ise dünyada olduğu gibi Türkiye'de de bal üretiminin kaynağıdır. Trakya bölgemizde ise kendine has özellikler taşıyan Trakya arısı, dünyada Kafkas arısından sonra koruma altına alınan ikinci arı ırkı olma özelliğindedir. Trakya arısının ayrıca; uysal oluşu, az arıyla kışlayıp hızlı çoğalması, kendine varroa mücadelesi yapması ve verimin diğer arı ırklarına göre daha iyi olması özellikleri bakımından ayrı bir yerdedir. Özellikle ilimizin Istranca Dağları'nda yaşadığı bilinen arı ırkı, üreticilerimizin yakından tanıdığı bir nevi iş arkadaşıdır."

Kırklareli, coğrafi işaretli olan meşe balına sahip

Arı ürünlerine de dikkat çekilerek, "Arılarımızın ürettiği ürünler; bal, polen, balmumu en iyi bilinenleridir. Bunların dışında propolis, arı sütü, apilarnil, arı zehri, arı ekmeği ve kovan havası gibi önemli ürünleri de bulunmaktadır. Bu ürünlerden en çok bilineni olan bal, hem sağlık, hem besleyicilik hem de tabii yapısını sebebiyle uzun süreler bozulmadan kalabilen bir besin kaynağıdır. İlimiz coğrafi açıdan arıcılığın yoğun şekilde yapılabileceği, coğrafi işaretli olan meşe balına sahiptir. Bu özellikleri ilimizdeki bal üretiminin ne kadar kaliteli olduğunun bir göstergesidir" bilgilerine yer verildi.

"Hedefimiz, kovan sayısını 500 bine çıkartmak"

Tarım ve Orman İl Müdürü Mehmet Aksoy, göreve geldikleri günden bili Kırklareli il genelinde arıcılığın geliştirilmesi için uğraş verdiklerini hatırlatarak, "Mevcutta 80 bin civarı kovanımız bulunmakta ama bu sadece bizim için başlangıç oldu. Biz beş yıl içinde kovan sayımızı 250 bine, daha uzun vadede ise 500 bine çıkarmak istiyoruz" dedi.

"Bu eğitim Türkiye'de 2 ilde uygulandı"

Kırklareli meşe balının coğrafi işaret alınmasıyla ilgili bilgi de veren Aksoy, "Meşe balımızın coğrafi işaret almasında çok büyük katkıları olan merhum Hasan Doğan müdürümüzü de bu vesile ile tekrar anmak isterim. Balımız coğrafi işareti sebebiyle tanınarak hak ettiği yerlere ulaşarak, Anzer balı gibi ürünlerle rekabete girmeye başladı. Bu eğitim programı Türkiye' de sadece iki ilde uygulandı. Bu illerden biri de Kırklareli ilidir" diye konuştu.

Arıcılık ve arı üretimi eğitim programı sonunda üreticilere bin 400 kovan dağıtıldı. - KIRKLARELİ