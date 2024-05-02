Kırklareli'de aranan şüpheli yakalandı, KADES ve HAYDİ uygulamaları tanıtıldı
Kırklareli'nde çeşitli suçlardan aranan bir şüpheli yakalandı. Aynı zamanda Kadın Destek (KADES) ve Hayvan Durum İzleme (HAYDİ) uygulamaları da tanıtıldı.
Kırklareli'nde çeşitli suçlardan aranan şüpheli yakalandı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, 8 ayrı suçtan aranan A.D'nin yakalaması için çalışma başlattı.
Şüpheli Pınarhisar ilçesinde gözaltına alındı.
Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye gönderilen şüpheli sulh ceza hakimliğince tutuklandı.
HAYDİ ve KADES uygulamaları tanıtıldı
Kırklareli'nde Kadın Destek (KADES) ile Hayvan Durum İzleme (HAYDİ) uygulamaları tanıtıldı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri Pınarhisar ilçesinin Yenice köy yolunda oluşturulan trafik ve asayiş uygulama noktasında araçları durdurup sürücülerin evraklarını kontrol etti.
Ekipler, sürücü ve yolculara KADES ve HAYDİ uygulamaları hakkında bilgi verdi.
Kontrollerde 300 kişiye uygulamaların tanıtıldığı bildirildi.