Kırklareli'de aranan 3 hükümlü ve 12 şüpheli yakalandı

Kırklareli'nde çeşitli suçlardan aranan 3'ü hükümlü 12 şüpheli yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, haklarında yakalama kararı olan şüpheliler ile kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlülere yönelik 5-12 Ağustos tarihlerinde denetim yaptı.

Denetimlerde, 12 şüpheli gözaltına alındı.

Haklarında hırsızlık ve basit yaralama suçundan çeşitli miktarlarda kesinleşmiş hapis cezası bulunan 3 hükümlü adliyedeki işlemleri sonrası cezaevine teslim edildi.

Diğer 9 şüpheli ise adliyedeki işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.