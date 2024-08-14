Kırklareli'de aranan 3 hükümlü ve 12 şüpheli yakalandı
Kırklareli'nde çeşitli suçlardan aranan 3'ü hükümlü 12 şüpheli, Jandarma ekipleri tarafından yakalandı. Hırsızlık ve basit yaralama suçlarından hüküm giyen 3 kişi cezaevine teslim edilirken, diğer 9 şüpheli serbest bırakıldı.
Kırklareli'nde çeşitli suçlardan aranan 3'ü hükümlü 12 şüpheli yakalandı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, haklarında yakalama kararı olan şüpheliler ile kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlülere yönelik 5-12 Ağustos tarihlerinde denetim yaptı.
Denetimlerde, 12 şüpheli gözaltına alındı.
Haklarında hırsızlık ve basit yaralama suçundan çeşitli miktarlarda kesinleşmiş hapis cezası bulunan 3 hükümlü adliyedeki işlemleri sonrası cezaevine teslim edildi.
Diğer 9 şüpheli ise adliyedeki işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.
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