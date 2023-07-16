Kırklareli'de Aranan 12 Kişi Yakalandı

Kırklareli Emniyet Müdürlüğü ekipleri, çeşitli suçlardan aranma kaydı bulunan 12 kişiyi yakaladı. Aranan şüpheliler arasında askeri ceza kanununa muhalefet, çocuğun cinsel istismarı ve hırsızlık gibi suçlardan arananlar da bulunuyor. Şüpheliler gözaltına alındı.