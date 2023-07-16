Kırklareli'de Aranan 12 Kişi Yakalandı
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Kırklareli Emniyet Müdürlüğü ekipleri, çeşitli suçlardan aranma kaydı bulunan 12 kişiyi yakaladı. Aranan şüpheliler arasında askeri ceza kanununa muhalefet, çocuğun cinsel istismarı ve hırsızlık gibi suçlardan arananlar da bulunuyor. Şüpheliler gözaltına alındı.
Kırklareli'nde çeşitli suçlardan aranma kaydı bulunan 12 kişi yakalandı.
Kırklareli Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri haklarında "yakalama müzekkeresi" düzenlenen şüphelilere yönelik denetim yaptı.
Denetimlerde "askeri ceza kanununa muhalefet", "özel hayatın gizliliğini ihlal", "karşılıksız yararlanma", "hırsızlık", "çocuğun cinsel istismarı", "çekle ilgili karşılıksızdır işlemi yapılmasına sebebiyet verme", "basit yaralama" ve "kasten yaralama" suçlarından aranan 12 şüpheli gözaltına alındı.
Şüpheler işlemleri için polis merkezine götürüldü.