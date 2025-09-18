Haberler

Kırklareli'de Altyapı Projesi İçin 5 Milyar Liralık Yatırım

Kırklareli Belediye Başkanı Derya Bulut, şehrin altyapısının yenileneceğini ve projenin 5 milyar liralık bütçe ile en kısa sürede başlayacağını açıkladı. Altyapı çalışmalarının zorlu bir süreç olduğunu vurgulayan Bulut, vatandaşların desteğine teşekkür etti.

Kırklareli Belediye Başkanı Derya Bulut, kentin altyapısının yenileneceğini bildirdi.

Bulut, yaptığı yazılı açıklamada, altyapı yenileme projesinin en kısa sürede başlayacağını belirtti.

Projenin 5 milyar liralık bütçe ile gerçekleştirileceğini ifade eden Bulut, açıklamasında şunları kaydetti:

"Bugün zahmet ve gayret, yarın sorunsuz memleket. Altyapı çalışmaları zorlu ve sabır gerektiren süreçlerdir. Siz değerli hemşehrilerimizin anlayışı ve desteğiyle bu büyük adımı birlikte atacağız."

Bulut, bu süreçte kendilerine destek olan herkese teşekkür etti.

