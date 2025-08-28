Kırklareli'de 65 Ton Sahte Gübre İnceleme Altında

Kırklareli'de 65 Ton Sahte Gübre İnceleme Altında
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kırklareli'de üreticilerin satın aldığı 65 ton gübrenin sahte olup olmadığını belirlemek için kapsamlı inceleme başlatıldı. Gıda ve Tarım yetkilileri, gübrelerde gerekli belgelerin eksik olduğunu tespit etti.

KIRKLARELİ'de şikayet üzerine üreticilerin satın aldığı 65 ton gübrenin sahte olup, olmadığının belirlenmesi için inceleme başlatıldı.

Merkeze bağlı Üsküp beldesinde üreticilerin satın aldığı 65 ton gübre ile ilgili şikayet sonrası inceleme başlatıldı. İl Jandarma Komutanlığı ekipleri ile Tarım ve Orman İl Müdürlüğü teknik personeli iş birliğinde, gübrelerde kontrol yapıldı. İncelemede; gübre ambalajlarında bulunması zorunlu olan Gübre Takip Sistemi (GTS), DNA barkod gibi logoların olmadığı, ayrıca çuvallarda bulunması gereken lisans ve ürün tescil numaraların olmadığı tespit edildi. Çuvalların içerisindeki gübrelerin de sahte olup olmadığının anlaşılması için gübreler, yediemine alınarak analize gönderildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Yarım asırlık şirkette skandal! Personelden milyonluk vurgun

Türkiye'nin yarım asırlık şirketinde milyonluk vurgun
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Aileleri kara kara düşündüren yurt ve ev fiyatları! 58 bin TL isteyen bile var

Aileleri kara kara düşündüren fiyatlar! 58 bin TL isteyen bile var
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.