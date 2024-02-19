Üye Girişi
Haberler

Kırklareli'de 6 düzensiz göçmen yakalandı

Güncelleme:

Kırklareli'nde yasa dışı yollarla yurda girdiği tespit edilen 6 düzensiz göçmen, Jandarma ekipleri tarafından yakalandı. Göçmenler, işlemlerin ardından Pehlivanköy Geri Gönderme Merkezine teslim edildi.

Kırklareli'nde yasa dışı yollarla yurda girdiği tespit edilen 6 düzensiz göçmen yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, düzensiz göçle mücadele çalışmaları kapsamında, Kofçaz ilçesi ile Bulgaristan'a ulaşımın sağlandığı Dereköy Sınır Kapısı yakınlarında yapılan denetimlerde 6 düzensiz göçmeni yakaladı.

Yabancı uyruklular, işlemlerin ardından Pehlivanköy Geri Gönderme Merkezine teslim edildi.

Kaynak: AA / Güncel

Pehlivanköy Kırklareli Güvenlik Göçmenler Politika Güncel Haberler

1000
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title