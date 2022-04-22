Kırklareli'de "31. Uluslararası Çocuk Şenliği" başladı - Haberler

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Kırklareli'de "31. Uluslararası Çocuk Şenliği" başladı

AA - Çınar Türkmen - Güncel
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Kırklareli'de '31. Uluslararası Çocuk Şenliği' başladı

Kırklareli'de "Lüleburgaz 31. Uluslararası Çocuk Şenliği, kortej yürüyüşü ile başladı.

LÜLEBURGAZ, KIRKLARELİ (AA) - Kırklareli'de "Lüleburgaz 31. Uluslararası Çocuk Şenliği, kortej yürüyüşü ile başladı.

Tören alanında düzenlenen programda Lüleburgaz Belediye Başkanı Murat Gerenli ile çocuklar Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.

Daha sonra Gerenli ve çeşitli kostümler giyen çocuklar Edirne Belediye Bandosu eşliğinde Kongre Meydanı'na yürüdü.

Gerenli, burada yaptığı konuşmada, şenliği iki yıldır salgın nedeniyle çevrim içi etkinliklerle kutlamak zorunda kaldıklarını belirterek, "Hep beraber dünya barışı için kucaklaşıyoruz, yaşasın 23 Nisan." dedi.

Konuşmaların ardından Lüleburgaz Kaymakamı Salih Yüce, Gerenli, çocuklar, Bulgaristan ve Kırgızistan'dan gelen konuklar tarafından şenlik ateşi yakıldı.

Şenlik, halk oyunları ve dans gösterileri ile devam etti.

AA / Çınar Türkmen - Güncel

Atatürk Anıtı, Kırklareli, Lüleburgaz, Çocuk, Güncel, Haberler

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