Kırklareli'de 30 Yıl Hapis Cezası Bulunan Şüpheli Yakalandı
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Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde kasten adam öldürme suçundan 30 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan şüpheli, polis ekipleri tarafından yakalandı.
Kırklareli'nde polis ekiplerince 30 yıl kesinleşmiş cezası bulunan şüpheli yakaladı.
Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde kasten adam öldürme suçundan 30 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan K.Ş'nin Gündoğdu Mahallesinde olduğu bilgisine ulaştı.
Çalışma başlatan ekipler şüpheliyi düzenlenen operasyonla yakaladı.
Emniyette işlemleri tamamlanan şüpheli cezaevine teslim edildi. - KIRKLARELİ
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel