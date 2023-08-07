Kırklareli'de 241 Kaçak Göçmen Yakalandı, 4 Organizatör Gözaltına Alındı
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Kırklareli İl Jandarma Komutanlığı tarafından yapılan devriye faaliyetleri sonucunda, yasa dışı yollardan yurt dışına çıkmaya çalışan 241 kaçak göçmen yakalandı. Ayrıca, kaçak göçmenlere organizatörlük yaptığı iddiasıyla 4 kişi gözaltına alındı.
Kırklareli'nden yurda yasa dışı yollarla girdiği belirlenen 241 kaçak göçmen yakalandı, 4 organizatör gözaltına alındı.
Alınan bilgiye göre, Kırklareli İl Jandarma Komutanlığınca, düzensiz göçün önlenmesi ve kayıt dışı göçmenlerin sınır dışı edilmesi çerçevesinde 28 Temmuz-3 Ağustos 2023 tarihleri arasında il genelinde yapılan önleyici devriye faaliyetleri neticesinde yasa dışı yollardan yurt dışına çıkmaya çalışan 241 kaçak göçmen yakalandı. Kaçak göçmenlere organizatörlük yaptığı iddiasıyla yakalanan 4 organizatör de gözaltına alındı.
Olaylarda kullanılan 4 araca el konuldu. - KIRKLARELİ