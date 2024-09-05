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Kırklareli'de 22 kaçak göçmen yakalandı, 1 organizatör tutuklandı

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Kırklareli'de yapılan operasyonda minibüs ile otomobilin bagajında toplam 22 kaçak göçmen yakalandı. Gözaltına alınan 2 organizatörden 1'i tutuklandı.

KIRKLARELİ'de minibüs ile otomobilin bagajında toplam 22 kaçak göçmen yakalandı, gözaltına alınan 2 organizatörden 1'i tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekipleri, göçmen kaçakçılığının önlenmesine yönelik çalışma yaptı. Kontrol edilen otomobilin bagajı ve kapalı kasa minibüste, yasa dışı yollardan yurt dışına gitmeye çalışan toplam 22 kaçak göçmen yakalandı, 2 organizatör gözaltına alındı. Göçmenler, işlemlerinin ardından Pehlivanköy Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi. Adliyeye sevk edilen organizatörlerden O.Y., çıkarıldığı mahkemede tutuklandı, O.Ş. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

Göçmen Kaçakçılığı Kırklareli Politika Güncel Göçmen

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