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Kırklareli'de 186 düzensiz göçmen yakalandı, 1 şüpheli gözaltına alındı

Güncel Haberler

Kırklareli İl Jandarma Komutanlığı tarafından yapılan çalışmalarda, düzensiz göçmenlerin yasa dışı yollardan yurt dışına çıkmaya çalıştığı tespit edildi. 186 düzensiz göçmen yakalanırken, göçmenlere organizatörlük yaptığı belirlenen 1 şüpheli de gözaltına alındı. Olayda kullanılan bir araca da el konuldu.

Kırklareli'nde jandarma ekiplerince 186 düzensiz göçmen yakalanırken, göçmenlere organizatörlük yapan 1 şüpheli de gözaltına alındı.

Kırklareli İl Jandarma Komutanlığınca, düzensiz göçün önlenmesi ve kayıt dışı göçmenlerin sınır dışı edilmesi faaliyetlerinde il genelinde yapılan önleyici devriye çalışmalarında yasadışı yollardan yurt dışına çıkmaya çalışan 186 düzensiz göçmen yakalandı. Göçmenlere organizatörlük yaptığı tespit edilen 1 şüpheli şahısta, Cumhuriyet Savcısının talimatı ile gözaltına alınarak adli işlem yapıldı. Olaylarda kullanılan 1 araca da el konuldu. - KIRKLARELİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel

Kırklareli Jandarma Göçmen Güncel Haberler

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