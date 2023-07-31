Kırklareli'de 186 düzensiz göçmen yakalandı, 1 şüpheli gözaltına alındı

Kırklareli İl Jandarma Komutanlığı tarafından yapılan çalışmalarda, düzensiz göçmenlerin yasa dışı yollardan yurt dışına çıkmaya çalıştığı tespit edildi. 186 düzensiz göçmen yakalanırken, göçmenlere organizatörlük yaptığı belirlenen 1 şüpheli de gözaltına alındı. Olayda kullanılan bir araca da el konuldu.