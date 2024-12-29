Üye Girişi
Haberler
Narin'in mezarına koydukları çiçeklerin özel bir anlamı var
Mezarına koydukları çiçeklerin anlamı duygulandırdı
Öcalan'ın mesajına MHP cephesinden ilk yorum
Öcalan'ın mesajına MHP cephesinden ilk yorum
Karar sonrası Narin'in sırlarla dolu köyünde son durum
Karar sonrası sırlarla dolu köyde dikkat çeken görüntü
HTŞ lideri Şara'dan seçimlerle ilgili bomba açıklama
Seçimlerle ilgili açıklaması bomba

Kırklareli'de 18 Yaş Altı Basketbol Ligi Şampiyonu Akım Koleji

Kırklareli'de 18 Yaş Altı Basketbol Ligi Şampiyonu Akım Koleji
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kırklareli Kulüpler Arası 18 Yaş Altı Basketbol Ligi'nde Akım Koleji Spor Kulübü şampiyon oldu. Finalde Kırklareli Gençlik Spor Kulübü'nü yenen Akım, bölge şampiyonasına katılma hakkı kazandı.

Kırklareli Kulüpler Arası 18 Yaş Altı Basketbol Ligi'nde, Akım Koleji Spor Kulübü şampiyon oldu.

Ligin final müsabakasında, Kırklareli Gençlik Spor Kulübü ile Akım Koleji Spor Kulübü karşı karşıya geldi.

Lüleburgaz Spor Salonu'nda oynanan final müsabakasını Akım Koleji Spor Kulübü kazandı.

Karşılaşmanın ardından İlçe Kaymakamı Salih Yüce, şampiyon olan takıma madalya ve kupalarını vererek tebrik etti.

Akım Koleji Spor Kulübü, bu sonuçla bölge şampiyonasına katılmaya hak kazandı.

1 yılda 25 ton atık geri dönüştürüldü

Lüleburgaz'da geri dönüşüm uygulaması sürüyor.

Lüleburgaz Belediyesinden yapılan açıklamada, mobil atık toplama uygulamasıyla yaklaşık 25 ton atığın geri dönüştürüldüğü belirtildi.

İlçede 4 ayrı noktada bulunan akıllı atık tanıma makineleri ile vatandaşların hem atıkları geri dönüşüme kazandırdığı, hem de dönüşüm kartlarına yüklenen para puanlarla anlaşmalı marketlerden alışveriş yapabildiği kaydedildi.

Kaynak: AA / Tevfik İşçi - Güncel
img

"Asgari ücret düşük kaldı" diyenlere 10 ülke sıraladı: Onlardan iyiyiz
img

Zincir marketten mide bulandıran oyun
img

Makarnaya ödediği paraya isyan etti
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
179 kişinin can verdiği uçak kazasından önce son mesaj
179 kişinin öldüğü faciada tüyler ürperten son mesaj
Beşiktaş başkanlık seçiminde oylar sayılıyor
Rekor katılım sağlandı! Oylar sayılıyor
AK Partili Elitaş'tan dikkat çeken çıkış: Erken değil öne alınmış seçim olabilir
AK Partili Elitaş'tan çarpıcı "erken seçim" çıkışı
'Burası şeriat ülkesi' sözleriyle yeni yıl pazarına saldırdı
"Burası şeriat ülkesi" deyip yeni yıl pazarını yerle bir etti
Beşiktaş'taki başkanlık seçiminde polisleri harekete geçiren olay
Beşiktaş'taki başkanlık seçiminde polisleri harekete geçiren olay
Nevzat Bahtiyar'ın avukatından merak uyandıran paylaşım
Nevzat Bahtiyar'ın avukatından çok konuşulacak paylaşım

Son Dakika Haberleri

Braga Casa Pia CANLI İZLE şifresiz! Portekiz Ligi Braga Casa Pia maçı ne zaman? Sporting Lisbon Benfica CANLI İZLE şifresiz! Portekiz Ligi Sporting Lisbon Benfica maçı ne zaman? West Ham Liverpool CANLI İZLE şifresiz! Premier Lig West Ham Liverpool maçı ne zaman? Tottenham Wolverhampton CANLI İZLE şifresiz! Premier Lig Tottenham Wolverhampton maçı ne zaman? Milan Roma CANLI İZLE şifresiz! Serie A Milan Roma maçı ne zaman? Juventus Fiorentina CANLI İZLE şifresiz! Serie A Juventus Fiorentina maçı ne zaman? Netanyahu hasta mı? Netanyahu ne ameliyatı olacak? MasterChef yukarı kim çıktı 29 Aralık Pazar? MasterChef ilk 4'e kalan üçüncü yarışmacı kim? MasterChef puan durumu ne? 29 Aralık Pazar, Kerem, Beyza, Eda puanları kaç? Süper Loto sonuçları açıklandı mı? 29 Aralık Süper Loto kazanan numaralar neler? Süper Loto sonuçlarına ne zaman, nereden bakılır? Şans Topu sonuçları açıklandı mı? Şans Topu sonuçları ne zaman açıklanır? 29 Aralık 2024 Pazar Şans Topu sonuçlarına ne zaman, nereden bakılır?
title
Close
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.