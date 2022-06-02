Kırklareli'de 18 düzensiz göçmen yakalandı - Haberler

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Kırklareli'de 18 düzensiz göçmen yakalandı

AA - Özgün Tiran - Güncel
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Kırklareli'de 18 düzensiz göçmen yakalandı

Kırklareli'de yurda yasa dışı yollardan girdiği belirlenen 18 yabancı uyruklu yakalandı.

Kırklareli'de yurda yasa dışı yollardan girdiği belirlenen 18 yabancı uyruklu yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Vize ve Kofçaz ilçelerinde yabancı uyrukluların olduğu bilgisi üzerine harekete geçti.

Ekipler, iki bölgede yaptığı araştırmada 18 Afganistan ve Fas uyruklunun yurda yasa dışı yollardan girdiğini belirledi.

Yabancı uyruklular, İl Jandarma Komutanlığındaki işlemlerinin ardından Pehlivanköy Geri Gönderme Merkezine teslim edildi.

AA / Özgün Tiran - Güncel

Kırklareli Jandarma Vize Güncel Haberler

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