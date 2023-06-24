Kırklareli'de 17 düzensiz göçmen yakalandı

Kırklareli'nde yasa dışı yollarla yurda girdiği tespit edilen 17 düzensiz göçmen yakalandı. İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Kofçaz ilçesi ile Bulgaristan'a ulaşımın sağlandığı Dereköy Sınır Kapısı yakınlarında şüpheli kişiler olduğu bilgisi üzerine harekete geçti. Bu kişiler, jandarmadaki işlemlerinin ardından Pehlivanköy Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.