Son dakika gündem: KIRKLARELİ'DE 123 KAÇAK GÖÇMEN YAKALANDI; 6 ORGANİZATÖR TUTUKLANDI - Haberler

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Son dakika gündem: KIRKLARELİ'DE 123 KAÇAK GÖÇMEN YAKALANDI; 6 ORGANİZATÖR TUTUKLANDI

Demirören Haber Ajansı - Güncel
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Gelen son dakika haberine göre KIRKLARELİ'de, yurda yasa dışı yollardan giren Afganistan, Pakistan ve Suriye uyruklu 123 kaçak göçmen yakalandı, 6 insan kaçakçısı tutuklandı.

KIRKLARELİ'de, yurda yasa dışı yollardan giren Afganistan, Pakistan ve Suriye uyruklu 123 kaçak göçmen yakalandı, 6 insan kaçakçısı tutuklandı.

Kırklareli Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından Kofçaz ilçesinde yabancı uyrukluklara yönelik yapılan denetimlerde Afganistan, Pakistan ve Suriye uyruklu 123 kaçak göçmen yakalandı. Yakalanan göçmenler Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edilirken, kaçaklara yardım ettikleri belirlenen 6 insan kaçakçısı ise gözaltına alındı. 6 şüpheli çıkarıldıkları mahkemece 'Uluslararası İnsan Kaçakçılığı' suçundan tutuklandı.

Demirören Haber Ajansı / Güncel

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