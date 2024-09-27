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Kırklareli'de 11 Kaçak Göçmen ve Bir Organizatör Yakalandı

Kırklareli'de 11 Kaçak Göçmen ve Bir Organizatör Yakalandı
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Kırklareli'de polisin durdurduğu hafif ticari araçta 11 kaçak göçmen bulunurken, organizatörlük yaptığı belirlenen sürücü gözaltına alındı.

KIRKLARELİ'de polisin durdurduğu hafif ticari araçta 11 kaçak göçmen ile 1 organizatör yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü motosikletli Yunus timleri, Kofçaz ilçesi kara yolunda durumundan şüphelendiği hafif ticari aracı durdurdu. Bu sırada araçtan inip, kaçmaya çalışan 2 kişi yakalandı. Araçtakilerin kaçak göçmen olduğu belirlendi. Toplam 11 kaçak göçmen ile organizatörlük yaptığı belirlenen sürücü T.S., gözaltına alındı. Göçmenler, işlemlerinin ardından Pehlivanköy Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi. Organizatör T.S., adliyeye sevk edildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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