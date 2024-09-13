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Kırklareli Cumhuriyet Başsavcısı Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı'nı kabul etti

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Kırklareli Cumhuriyet Başsavcısı Enver Eroğlu, Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Soner Ilık'ı makamında kabul etti. Eroğlu, ziyaretten memnuniyetini dile getirdi ve Ilık'a başarılar diledi. Ilık ise Eroğlu'na çalışmaları hakkında bilgi verdi. Kırklareli'nde arı kovan destekleme başvuruları ise devam ediyor.

Kırklareli Cumhuriyet Başsavcısı Enver Eroğlu, Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Soner Ilık'ı makamında kabul etti.

Eroğlu, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Ilık ise görevine yeni atanan Eroğlu'na başarı diledi.

Ardından Ilık, Eroğlu'na çalışmaları hakkında bilgi verdi.

Arı kovan destekleme başvuruları

Kırklareli'nde arı kovan destekleme başvuruları sürüyor.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğünden yapılan açıklamada, başvuruların 15 Ekim'de sona ereceği bildirildi.

Açıklamada, birlik üyesi olan üreticilerin bağlı oldukları birliklere, üyeliği bulunmayan üreticilerin ise Tarım ve Orman Müdürlüğüne başvurmaları gerektiği belirtildi.

Kaynak: AA / Özgün Tiran - Güncel

Ticaret Ve Sanayi Odası Politika Ekonomi Güncel Tarım

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