Kırklareli Cumhuriyet Başsavcısı Taşkoparan, KTSO Başkanı Ilık'ı Ziyaret Etti

Kırklareli Cumhuriyet Başsavcısı Özkan Levent Taşkoparan, Kırklareli Ticaret ve Sanayi Odası (KTSO) Başkanı Soner Ilık'ı ziyaret etti.

Ilık, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek çalışmaları hakkında Taşkoparan'a bilgi verdi.

Taşkoparan da sivil toplum kuruluşlarının bölgenin kalkınmasında ve gelişmesinde önemli görevler üstlendiklerini söyledi.

Ülkelerin kalkınmasının ve refah düzeylerinin artmasının ticaret ve sanayiden geçtiğini vurgulayan Taşkoparan, Trakya'nın da kalkınması için görev yapan herkese teşekkür etti.