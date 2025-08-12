Kırklareli Cumhuriyet Başsavcısı Taşkoparan'a Ziyaretler Sürüyor
Kırklareli Cumhuriyet Başsavcısı Özkan Levent Taşkoparan, İstanbul, Kırklareli ve Tekirdağ illerinin valilerinin ziyaretine ev sahipliği yaptı.
Kırklareli Cumhuriyet Başsavcısı Özkan Levent Taşkoparan'a ziyaretler devam ediyor.
Taşkoparan'ı makamında İstanbul Valisi Davut Gül, Kırklareli Valisi Uğur Turan ile Tekirdağ Valisi Recep Soytürk ziyaret etti.
Başsavcı Taşkoparan da ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirdi.
Kaynak: AA / Özgün Tiran - Güncel