Kırklareli Cumhuriyet Başsavcısı Eroğlu, Yılın Kareleri Oylamasında Seçim Yaptı

Kırklareli Cumhuriyet Başsavcısı Enver Eroğlu, Anadolu Ajansının (AA) gözünden 2024'e damga vuran olaylara ait fotoğrafların yer aldığı "Yılın Kareleri" oylamasında tercihini yaptı.

Eroğlu, AA muhabirleri ile foto muhabirlerinin 2024 yılı boyunca yurt içi ve dışında çektiği, Roketsan, Lifebox ve Sony'nin katkılarıyla hazırlanan "Haber", "Doğal Yaşam ve Çevre", "Spor", "Günlük Hayat" ile bu yıla özel eklenen "Özgür Suriye" kategorilerindeki fotoğrafları inceledi.

"Özgür Suriye" kategorisinde Emin Sansar'ın "Halk, bayrak, özgürlük" fotoğrafını seçen Eroğlu, "Doğal Yaşam ve Çevre"de Şebnem Coşkun'un "Buzun üstünde, suyun altında", "Haber"de Murat Şengül'ün "Yeniden başlamak lazım" adlı karesine oy verdi.

"Günlük Hayat" kategorisinde Özgün Tiran'ın "Keyfi yerinde" fotoğrafını seçen Eroğlu, "Spor"da ise tercihini Gökhan Balcı'nın "Şükür" başlıklı karesinden yana kullandı.

Eroğlu, fotoğrafların hepsinin birbirinden güzel olduğunu, seçim yaparken zorlandığını kaydetti.

AA ekibini kutlayan Eroğlu, AA'nın yayınlarını da yakından takip ettiğini söyledi.